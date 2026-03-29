Seguridad y Servicios Públicos acuerdan labor conjunta en la protección del recurso y combate a la distribución ilegal de agua en Caleta Olivia

El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz avanzó en una agenda de trabajo conjunta con Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), con el objetivo de fortalecer el control de los recursos públicos y mejorar la prestación de servicios en la zona norte de la provincia.

En ese marco, se acordó intensificar los controles en los distintos predios de la empresa, reforzar la presencia policial en depósitos y establecer acciones específicas para prevenir y sancionar la carga y distribución ilegal de agua.

Refuerzo de controles y presencia policial

Durante el encuentro, las autoridades definieron medidas para fortalecer la seguridad en los depósitos de SPSE en Caleta Olivia, tras la detección de robos de elementos.

Asimismo, se resolvió implementar custodia en los puntos de carga, con el fin de evitar la extracción irregular de agua por parte de camiones y garantizar una distribución equitativa del servicio a los vecinos a través de la red domiciliaria.

Obras para mejorar la infraestructura en puestos de control

Otro de los ejes abordados fue el avance en infraestructura estratégica. En este sentido, se destacó el proyecto de tendido de red de media tensión para el puesto de control de Ramón Santos.

Esta obra permitirá reemplazar el sistema actual de generación eléctrica, mejorar las condiciones operativas, optimizar la iluminación del sector y fortalecer el trabajo de los efectivos que prestan servicio en ese punto.

Además, se proyecta replicar esta línea de acción en el Puesto Linares, con el objetivo de consolidar mejoras estructurales en ambos sectores.

Trabajo articulado para dar respuestas concretas

Del encuentro, realizado en la sede del Ministerio de Seguridad en Caleta Olivia, participaron el secretario de Estado de Seguridad, Bruno Gómez; el presidente y el gerente de SPSE, Matías Cortijo y Gustavo Fernández; el director general regional norte de la Policía, comisario mayor José Britos; y el jefe del Departamento de Unidades Camineras Zona Norte, comisario inspector Maximiliano Moreno.

Una política orientada a fortalecer el Estado

Estas acciones forman parte de una política activa del Gobierno Provincial que busca optimizar los recursos, fortalecer la seguridad y dar respuesta a demandas históricas de la comunidad santacruceña.

En este sentido, desde el Ministerio de Seguridad destacaron la importancia del trabajo articulado entre organismos para avanzar en soluciones concretas que impacten de manera directa en la calidad de vida de la población.