Seguridad Vial remarca la importancia del uso de cadenas para transitar en las rutas durante el invierno

En el marco del Plan Invernal, la subsecretaria de Agencia Provincial de Seguridad Vial, María Sanz, destacó la importancia de respetar las restricciones de circulación y usar cadenas para circular por las rutas en invierno, como medida para evitar accidentes y cuidar la seguridad de todas las personas que transitan por la provincia.

La subsecretaria de Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Cruz, María Sanz, subrayó la importancia de respetar las restricciones de circulación y utilizar cadenas para transitar en rutas, como parte de las medidas preventivas para garantizar la seguridad vial durante los meses de bajas temperaturas por la presencia de nieve y escarcha.



“El trabajo que realizamos es conjunto con Vialidad Provincial, que tiene a su cargo el mantenimiento de las rutas. Nosotros colaboramos evaluando el estado de las vías y coordinando acciones de prevención en toda la provincia”, explicó María Sanz respecto al Plan Invernal que tiene vigencia en toda la provincia.



Explicó que frente a situaciones de nieve, hielo o condiciones meteorológicas adversas, se implementan restricciones temporales de circulación en diferentes rutas o tramos, que no responden a decisiones arbitrarias sino a datos técnicos y criterios de seguridad, definidos en colaboración con Gendarmería Nacional, Policía, Vialidad Provincial y Vialidad Nacional.



“Es fundamental entender que el corte de rutas se realiza en los extremos de las localidades para evitar que personas o familias queden varadas en zonas de riesgo. No se trata de estar en todos los puntos, sino de prevenir situaciones de emergencia”, señaló.



Asimismo, la funcionaria recordó que quienes transiten por rutas inhabilitadas no cuentan con reconocimiento oficial ni cobertura ante incidentes, por haber incumplido las restricciones vigentes.



La funcionaria provincial explicó que el uso de cadenas es obligatorio para circular en época invernal y recordó a la ciudadanía que, antes de salir a la ruta, es indispensable consultar el estado actualizado de las rutas y las recomendaciones oficiales a través de las páginas web de Vialidad Provincial y Vialidad Nacional.