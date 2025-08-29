Seguridad impulsa formación en inglés para fortalecer la comunicación con visitantes extranjeros

Desde la Subsecretaría de Formación, Capacitación y Programas de Seguridad, dependiente del Ministerio de Seguridad, se inician capacitaciones en lengua extranjera inglés, para efectivos de áreas operativas, con el fin de mejorar la atención a turistas internacionales y fortalecer la comunicación intercultural.

En un esfuerzo más, llevado adelante desde la Cartera de Seguridad, por fortalecer el vínculo entre la fuerza de seguridad y el creciente turismo extranjero en el interior de la provincia, comenzó una capacitación intensiva y funcional en lengua inglés (inglés- americano), destinada al personal de diversas dependencias operativas de la Dirección General de Operaciones.

Participan de esta formación agentes de la División Canes, División Operaciones Rurales, Guardia de Infantería, Orden Urbano y el Grupo de Operaciones Motorizadas.

El objetivo principal de esta iniciativa es brindar a los efectivos herramientas comunicacionales, que les permitan entablar un diálogo fluido y claro con turistas extranjeros, que visitan localidades alejadas de los centros urbanos. De esta manera, se busca garantizar respuestas rápidas y eficientes ante dudas, consultas o situaciones que puedan surgir en contextos de patrullaje, controles o intervenciones.

“Estamos apostando a una policía más cercana, que entienda y pueda interactuar con todas las personas, sin importar su idioma. El inglés es hoy una herramienta clave para lograr ese puente con quienes nos visitan”, señalaron desde la coordinación del programa.

La capacitación incluye vocabulario técnico, frases habituales en procedimientos policiales, y simulaciones de situaciones reales, para asegurar una formación práctica y orientada a la acción.

Con esta propuesta, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz reafirma una vez más su compromiso pleno por contar con una fuerza más profesional, especializada, moderna y preparada para atender las demandas de una sociedad diversa y globalizada.