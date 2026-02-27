Segura: “El federalismo también se construye mejorando la conectividad”

En diálogo con LU14 Radio Provincia, el subsecretario de Transporte de Santa Cruz, Rubén Segura, repasó la agenda de trabajo que viene desarrollando el Gobierno Provincial en materia de conectividad aérea y terrestre, con eje en el fortalecimiento del interior santacruceño.

El funcionario destacó las recorridas realizadas en distintas localidades del norte provincial, especialmente en Perito Moreno, donde valoró el trabajo conjunto con el municipio y el compromiso local por sostener y mejorar la infraestructura existente. En ese sentido, remarcó que avanzar en conectividad “no solo impacta en la movilidad, sino también en la producción, el turismo y las oportunidades para estudiantes y emprendedores”.

Segura explicó que el objetivo y directiva del gobernador Claudio Vidal y la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, es recuperar el desarrollo aéreo dentro de la agenda pública, promoviendo mejoras en aeródromos y aeroclubes de toda la provincia, y generando condiciones para nuevas rutas y servicios. Asimismo, señaló que el trabajo articulado entre organismos provinciales permite avanzar en soluciones concretas, muchas veces vinculadas a gestiones técnicas y planificación más que a grandes inversiones.

También puso en valor el impacto de la conectividad en las economías regionales, destacando que facilitar accesos y mejorar infraestructuras abre nuevas posibilidades para el desarrollo turístico y productivo, especialmente en destinos emergentes del interior.

Por otra parte, mencionó los avances en políticas de transporte terrestre, como el boleto estudiantil de larga distancia, que permitió a jóvenes santacruceños trasladarse con descuentos desde distintos puntos del país, fortaleciendo el acompañamiento a las familias en un contexto económico complejo.

Finalmente, Segura subrayó que el desafío es sostener una mirada federal en materia de transporte, ampliando el alcance de las políticas públicas y garantizando que la conectividad sea una herramienta de integración y crecimiento para toda la provincia.