Segundo llamado a Concurso para la cobertura de Cargos en el InSET

El Consejo Provincial de Educación, a través de la Dirección Provincial de Educación Técnica Profesional (ETP), comunica que del jueves 26 al viernes 27 de marzo, estarán abiertas las convocatorias en las siguientes sedes del Instituto Superior de Enseñanza Técnica (InSET).

-Sede Puerto Santa Cruz: https://educacionsantacruz.gov.ar/wp-content/uploads/2026/03/Concursos-PSC_1C_3er-llamado.docx.pdf

-Sede Comandante Piedra Buena: https://educacionsantacruz.gov.ar/wp-content/uploads/2026/03/Concursos-PB_1C_2do-llamado.docx.pdf

-Sede Las Heras: https://educacionsantacruz.gov.ar/wp-content/uploads/2026/03/Concursos-LHE_1C_2do-llamado.docx.pdf

-Sede Caleta Olivia: https://educacionsantacruz.gov.ar/wp-content/uploads/2026/03/Concursos-CO_1C_2do-llamado.docx-1.pdf

-Sede Pico Truncado: https://educacionsantacruz.gov.ar/wp-content/uploads/2026/03/Concursos-PT_1C_2do-llamado.docx-1.pdf

Además, deberán completar y presentar el siguiente formulario: https://educacionsantacruz.gov.ar/wp-content/uploads/2026/03/Formulario-de-Postulacion.pdf y el CV actualizado: https://educacionsantacruz.gov.ar/wp-content/uploads/2026/03/CV-NORMALIZADO-InSET-1.pdf