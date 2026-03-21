EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Segundo llamado a Concurso para la cobertura de Cargos en el InSET

Compartir

El Consejo Provincial de Educación, a través de la Dirección Provincial de Educación Técnica Profesional (ETP), comunica que del jueves 26 al viernes 27 de marzo, estarán abiertas las convocatorias en las siguientes sedes del Instituto Superior de Enseñanza Técnica (InSET).

-Sede Puerto Santa Cruz: https://educacionsantacruz.gov.ar/wp-content/uploads/2026/03/Concursos-PSC_1C_3er-llamado.docx.pdf

-Sede Comandante Piedra Buena: https://educacionsantacruz.gov.ar/wp-content/uploads/2026/03/Concursos-PB_1C_2do-llamado.docx.pdf

-Sede Las Heras: https://educacionsantacruz.gov.ar/wp-content/uploads/2026/03/Concursos-LHE_1C_2do-llamado.docx.pdf

-Sede Caleta Olivia: https://educacionsantacruz.gov.ar/wp-content/uploads/2026/03/Concursos-CO_1C_2do-llamado.docx-1.pdf

-Sede Pico Truncado: https://educacionsantacruz.gov.ar/wp-content/uploads/2026/03/Concursos-PT_1C_2do-llamado.docx-1.pdf

Además, deberán completar y presentar el siguiente formulario: https://educacionsantacruz.gov.ar/wp-content/uploads/2026/03/Formulario-de-Postulacion.pdf y el CV actualizado: https://educacionsantacruz.gov.ar/wp-content/uploads/2026/03/CV-NORMALIZADO-InSET-1.pdf

Con el acompañamiento del Municipio, Hispano Americano realiza un campus de básquet para jóvenes de la provincia con la presencia de Mauro Polla

Comenzó Viva Barrio en Caleta Olivia con servicios y propuestas para toda la familia

Caleta Olivia impulsa jornada ambiental por el Día de la Tierra en el marco del Mes del Compostaje

También