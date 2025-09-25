Secuestraron red de pesca en infracción en la Costanera de Río Gallegos

La Dirección de Pesca Continental, dependiente de la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, procedió al secuestro de una red artesanal que fue colocada sin autorización en la zona de la costanera de la capital santacruceña.



El procedimiento a cargo de guardapescas del área provincial se realizó, debido a que infringe la Ley Provincial Nº 1464/82, en cuyo decreto reglamentario 195/83 se regula el cultivo, utilización y protección de las diversas especies animales y vegetales, considerando que ellas y las aguas del dominio público provincial donde viven, constituyen una unidad indivisible, sujeta a lo que dispone la presente y su reglamentación, sin perjuicio de las demás disposiciones específicas que rigen la materia.



Además, se consideró que el hecho vulnera la Ley Provincial de Pesca Continental N° 2934 que refiere a la Ley de Pesca Artesanal, que busca regular y proteger los recursos pesqueros de la provincia, estableciendo procedimientos para la comunicación de capturas y las causas de caducidad de permisos para pescadores artesanales.



Es importante destacar que este operativo forma parte de las tareas de control y fiscalización de la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura para proteger