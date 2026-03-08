Secuestran un automóvil en Puerto Deseado tras un hecho violento y detectan que estaba vinculado a una estafa

Personal de la División de Investigaciones (DDI) de Puerto Deseado llevó adelante un procedimiento en el que se logró secuestrar un automóvil que estaría relacionado con un hecho violento ocurrido recientemente en la localidad.

La investigación comenzó luego de que un hombre denunciara haber sido agredido físicamente y posteriormente víctima de un robo. Durante el ataque, le sustrajeron varias pertenencias, entre ellas su teléfono celular, documentación personal y prendas de vestir.

A partir de tareas investigativas realizadas por los efectivos policiales, se logró identificar y localizar un vehículo que habría estado involucrado en el episodio. Tras el procedimiento correspondiente, el automóvil fue secuestrado para continuar con la investigación.

Al verificar los datos del rodado en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, se constató además que el vehículo estaba vinculado a una causa por estafa registrada en el año 2015 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.

Ante esta situación, se dio intervención a la fiscalía de esa jurisdicción, con la que se trabaja de manera articulada mientras el vehículo permanece a disposición de la Justicia.