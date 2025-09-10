Secuestran armas y droga en múltiples allanamientos en Río Turbio

La Policía de Santa Cruz realizó ocho procedimientos en Río Turbio y Julia Dufour en el marco de una causa por amenazas y violencia de género. Incautaron armas de fuego, municiones y cannabis.

En una serie de operativos realizados entre el 8 y 9 de septiembre, la Policía de la Provincia de Santa Cruz llevó adelante ocho allanamientos en Río Turbio y en el paraje Julia Dufour, que culminaron con el secuestro de armas de fuego, municiones y sustancias estupefacientes.

Las diligencias se desarrollaron en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia por amenazas calificadas y presunta infracción a la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia de género.

Los procedimientos fueron coordinados por la División Comisaría Yacimiento Río Turbio, con apoyo de la División Fuerzas Especiales Zona Sur y la División de Investigaciones Cuenca Carbonífera, bajo órdenes del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil local.

Durante los allanamientos se incautaron armas cortas y largas de diversos calibres, gran cantidad de municiones, armas blancas, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y sustancias vegetales que dieron resultado positivo para cannabis en el test de campo.

En cumplimiento de las directivas judiciales, uno de los investigados fijó domicilio tras el hallazgo de droga, mientras que los restantes quedaron a disposición del magistrado interviniente, también con la obligación de establecer residencia.

Desde la fuerza provincial destacaron que todos los allanamientos arrojaron resultados positivos y que los elementos secuestrados permanecen bajo custodia judicial.

La Policía reafirmó su compromiso de trabajar de manera articulada con la Justicia para “garantizar la seguridad y tranquilidad de la comunidad”.