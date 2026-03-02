Sebastián Georgion destacó que la gestión busca transformar las estructuras agotadas del Estado

La apertura del 53° Período Legislativo, impulsada por el gobernador Claudio Vidal, marcó el inicio de un ciclo político centrado en la independencia judicial, la transparencia administrativa y la defensa de la Caja de Previsión Social ante el actual escenario de crisis.

El discurso inaugural del gobernador Claudio Vidal en la Legislatura Provincial dejó definiciones que exceden lo protocolar, planteando una hoja de ruta donde la producción y la eficiencia institucional son los ejes rectores.

Tras la ceremonia, el secretario de Estado de Gobierno e Interior, Sebastián Georgion, analizó las palabras del mandatario y subrayó la importancia de consolidar una justicia que no responda a la obsecuencia, permitiendo que cualquier ciudadano pueda auditar los actos públicos.

Transparencia institucional y defensa del sistema previsional

“Se busca la independencia, el equilibrio y la transparencia”, afirmó el funcionario, vinculando esta postura con la maduración política que la sociedad santacruceña demandó en las urnas.

En su visión, el mensaje oficial fue una reafirmación de que el Gobierno de la provincia debe modernizarse para ser contemporáneo a la realidad actual, moviendo estructuras que durante años se mantuvieron estáticas, bajo las mismas fórmulas agotadas.

El desarrollo de la agenda gubernamental pone un fuerte énfasis en el valor de lo propio. El funcionario fue categórico al referirse a la seguridad social: “La caja de previsión no se va a entregar. Tenemos que discutir cómo sostenerla de forma equilibrada”. En ese sentido, destacó la importancia de los 60 años de la Caja de Servicios Sociales (CSS), como un modelo de concepción solidaria que atraviesa transversalmente a toda la provincia, y que debe ser defendido frente a los contextos de alta conflictividad.

Transformación de la matriz productiva y reactivación de la obra pública

En materia económica, el Gobierno Provincial apunta a una transición hacia el valor agregado. Si bien la minería, los hidrocarburos y la pesca siguen siendo los pilares extractivos, Georgión señaló que la directiva del Gobernador y del Jefe de Gabinete es proyectar en cada localidad un desarrollo productivo, que supere las prácticas tradicionales. “La gente se va contagiando con el trabajo; buscamos un federalismo real donde la infraestructura, como la llegada del gas y la finalización de escuelas tras décadas de abandono, sea un hecho concreto y no una promesa oscura”, explicó.

Finalmente, el funcionario remarcó que el perfil del nuevo Gabinete se basa en el pragmatismo y el diálogo sin distinciones partidarias. “No somos un gobierno de transición; vinimos a modificar estructuras y a sacudirlas”, concluyó, enfatizando que la responsabilidad técnica y el sentido común serán las herramientas, para resolver y anticipar las necesidades de todos los habitantes de Santa Cruz.