Sebastián Georgion asumirá como nuevo ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración

El Ejecutivo Provincial a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros informa que tras la renuncia de Luisa Cárdenas al frente del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, será Sebastián Georgion, quien la suceda en el cargo.

Por expreso pedido del gobernador Claudio Vidal, en esta jornada, el jefe de Gabinete de Ministros, Pedro Luxen, dio a conocer que, Luisa Cárdenas dejó el cargo de Ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración. La sucederá en la gestión, Sebastián Georgion, quien se desempeñó en los últimos meses como Secretario de Estado de Gobierno e Interior.

Asimismo, desde el Ejecutivo Provincial se manifestó el agradecimiento por el compromiso, dedicación y trabajo realizado por la ex funcionaria, quien llevó adelante políticas publicas para garantizar el acompañamiento a los sectores de mayor vulnerabilidad de la provincia.

Por otra parte, es importante resaltar que desde el inicio de la gestión del gobernador Claudio Vidal, Sebastián Georgion se desempeñó al frente de distintas áreas del Ejecutivo, tales como la Secretaría de Estado de Ambiente, la representación provincial en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Secretaría de Estado de Gobierno e Interior, dependiente del Ministerio de Gobierno.