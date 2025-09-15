Se viene la 2° edición de la “Semana de la Identidad Cultural Santacruceña” en Caleta Olivia

Del 22 al 27 de septiembre, la ciudad vivirá seis días de propuestas artísticas y culturales en el Centro Cultural “Manuel R. Camino” organizadas por la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura y Deportes.



La agenda de actividades incluirá música, danza, presentación de manualeros, artesanos y productores; además de escritores, artistas plásticos, escultores; fotógrafos, como así también charlas y capacitaciones. Las muestras iniciarán a las 16:00 horas, mientras que los espectáculos darán inicio a las 20:30 horas.



Al respecto, David Andrade, coordinador Regional de Zona Norte de la Secretaría de Estado de Cultura sostuvo que se trata de un evento que reúne las distintas ramas del arte resaltando la riqueza cultural de la provincia, por lo cual todas las expresiones tendrán relación con nuestra idiosincrasia y la cultura regional.



En este sentido, recordó también que la agenda de la semana incluirá la conmemoración de fechas significativas. “El 24 es el día de la Patagonia, el 27 se conmemora la desaparición física de quien en vida fuera Hugo Jiménez Agüero, abanderado del canto patagónico y referente máximo de nuestra música”, expresó.





Andrade detalló que el cierre de cada noche será con danza y música a cargo de artistas de la ciudad como también provenientes de Comodoro Rivadavia, Pico Truncado, Fitz Roy, Jaramillo, Los Antiguos y Puerto Deseado.



El evento también contará con la participación de una agrupación gaucha que acercará sus caballos mansos para que los niños puedan interactuar y aprender sobre la vestimenta, tradiciones y costumbres.



Por último, Andrade hizo extensiva la invitación a toda la comunidad a sumarse en esta agenda, que se brindará de forma totalmente gratuita, resaltando a su vez la importancia de la participación de los más pequeños.



“Uno no puede defender lo que no conoce, los chicos van aprendiendo desde muy temprana edad a través de la presentación de un libro, de charlas que se van a dar, teatro leído, los músicos, la danza y de esta participación de los gauchos argentinos y patagónicos”, puntualizó.