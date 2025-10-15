Se viene el 3er. torneo “Darío Hernández”

Autoridades del Colegio 20, a cargo de la organización, informaron en conferencia de prensa los detalles de la competencia que se realizará del 28 de octubre al 2 de noviembre en el Estadio Municipal. Hay inscriptos 28 equipos en total de los séptimos grados de escuelas públicas y privadas.

El torneo se realiza hace tres años con constante crecimiento de participación de equipos, lo que conlleva un mayor trabajo de organización. Este año se sumará la transmisión vía streaming de la competencia. Uno de los objetivos es a largo plazo poder sumar otras localidades, ya que no existen competencias intercolegiales para nivel primario.

El colegio 20 cuenta con orientación en Educación Fisica, por lo que estudiantes y ex alumnos son parte de la organización, logística, arbitraje y registro en planillas. Mauricio Leiva, uno de los organizadores expresó que “hace cinco años que Darío nos dejó físicamente y su legado sigue aquí presente en este torneo en homenaje a él. Este proyecto está destinado a todas las escuelas primarias de Caleta Olivia y Cañadón Seco. Tenemos gran concurrencia, superamos la expectativa del año pasado”.

La competencia se realizará los días 28, 29, 30 y 31 de octubre finalizando el lunes 3 de noviembre en el Estadio. Se dividirá la cancha en dos partes para jugar partidos simultáneos. Se invita a la comunidad a participar y alentar a los niños y niñas.