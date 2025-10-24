Se trabaja en el fortalecimiento del Sistema de Salud en Jaramillo y Fitz Roy

La secretaria de Estado de Políticas Sanitarias, Daniela Carod, desarrolló una agenda de trabajo en las localidades de Jaramillo y Fitz Roy, con el objetivo de fortalecer el sistema de salud. Durante esta visita, se concretaron distintas acciones en materia asistencial y sanitaria para ambas localidades.

En este sentido, Carod visitó los puestos sanitarios de Jaramillo y Fitz Roy, donde pudo relevar y establecer líneas de trabajo con el objetivo de fortalecer los servicios de salud y restablecer otros servicios necesarios, para incrementar la accesibilidad a la atención integral e interdisciplinaria de la población. Carod indicó que “entendiendo las distancias de nuestro suelo santacruceño, resulta fundamental trabajar en red con los centros de atención de mayor complejidad”.

Asimismo, se consensuaron criterios con los equipos de Salud, para mejorar la organización interna y se recibieron las demandas en cuanto a necesidades edilicias y de recurso humano.

Por último, Carod mantuvo una reunión con la Comisionada de Fomento, Ana María Urricelqui, en la cual dialogaron sobre distintas acciones que permitan mejorar el acceso a la comunidad, y se presentó la propuesta de llevar adelante las Jornadas Intersectoriales Provinciales, que se vienen realizando en diferentes puntos de la provincia.