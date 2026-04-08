Se suman más empresarios: llegan Juan Martín y García a Santa Cruz para las reuniones con Vidal

El gobernador Claudio Vidal continúa la ronda de encuentros con CEOs del sector y recibe a referentes de Pan American Energy, en una jornada decisiva para avanzar en un acuerdo con todas las operadoras.

En el marco de la intensa agenda que se desarrolla en la capital santacruceña, arribó esta mañana el gerente de Relaciones Institucionales Pan American Energy, Horacio García, que se sumará a Juan Martín Bulgheroni, VP de Planificación y Estrategia dentro de operaciones Upstream de PAE, quién llegó durante la madrugada, para participar de los encuentros convocados por el Gobierno Provincial.

La llegada de los directivos se da en paralelo al arribo de otros CEOs del sector, en lo que ya se configura como una de las jornadas más relevantes para la industria hidrocarburífera en Santa Cruz.

Reuniones en marcha con todas las operadoras

Bulgheroni y García formarán parte de las reuniones que el gobernador Claudio Vidal viene manteniendo con las principales empresas que operan en la provincia, en el tramo final de las negociaciones para la firma de un acuerdo integral.

El objetivo es avanzar en un esquema que permita recuperar niveles de actividad, promover inversiones y generar condiciones para el sostenimiento y la creación de empleo en el sector.

Un acuerdo en construcción con fuerte respaldo empresarial

La participación de Pan American Energy refuerza el alcance del entendimiento que se busca consolidar, con la presencia de compañías líderes de la industria energética.

El Gobierno provincial trabaja en la construcción de un marco común que alinee los intereses productivos con el desarrollo económico de Santa Cruz, en un contexto que exige decisiones concretas para impulsar la actividad.