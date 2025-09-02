Se realizó una reunión para la planificación de obras en Koluel Kayke

En el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), de la Provincia de Santa Cruz, se concretó una reunión entre autoridades del organismo y el titular de la Comisión de Fomento de Koluel Kayke, para la planificación de obras.

De la misma participaron el presidente del IDUV, Cristian Mansilla; el vocal por el Ejecutivo, Pablo Álvarez; la gerenta del Área Técnica del organismo, Cynthia Banciella Dickie; y el comisionado de Koluel Kayke, Tomás Cabral.

Sobre el encuentro Cabral indicó: “Llevamos la respuesta a nuestra comunidad, con viviendas, cordón cuneta y veredas. Es un gran avance para nuestros vecinos, nos vamos contentos de haber conseguido estos proyectos”.