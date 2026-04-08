Se realizó una reunión interinstitucional para fortalecer la seguridad en las comunidades educativas

El Consejo Provincial de Educación, en articulación con el Ministerio de Seguridad, llevó a cabo una reunión interinstitucional para avanzar en la implementación del “Protocolo de Resguardo y Actuación ante Situaciones Emergentes”, con el objetivo de fortalecer la seguridad y el bienestar en las instituciones educativas de Zona Norte de la provincia.

La jornada estuvo encabezada por la supervisora María Elena Tapia y contó con la participación de la coordinadora pedagógica de Zona Norte, Mariela Pescara; Cristina Castañino; y el secretario técnico de la Dirección General de Educación Especial, Pablo Ifrán, junto a representantes de la Policía de Santa Cruz y de Bomberos, quienes acompañaron la propuesta y destacaron la importancia de contar con herramientas institucionales para el abordaje de situaciones emergentes.

Esta iniciativa establece lineamientos claros, efectivos y articulados para actuar ante circunstancias emergentes que puedan representar un riesgo para la integridad física y emocional de estudiantes, docentes, personal auxiliar y familias en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo. De esta forma, la propuesta busca fortalecer la seguridad en los establecimientos educativos y promover acciones de formación y concientización.

En ese sentido, el protocolo contempla la generación de estrategias de intervención adecuadas y promueve el trabajo conjunto entre organismos del Estado, como Educación, Fuerzas de Seguridad, Salud y Defensa Civil, con el fin de conformar una red institucional que permita dar respuestas rápidas y coordinadas ante eventuales emergencias.

En este marco, el comisario Mayorga detalló que el abordaje incluye tanto intervenciones vinculadas a siniestros, en el caso de bomberos, como otras situaciones complejas que involucran a las instituciones educativas, y destacó la importancia de la colaboración conjunta para generar herramientas que puedan implementarse en todas las escuelas de la comunidad.

Por su parte, la comisario abogada Cintia Morales, de la Sección de Procesamiento y Análisis Delictual de Pendientes de la Dirección General Norte, remarcó que durante la reunión se abordaron problemáticas que generan preocupación tanto en las familias como en las instituciones educativas. Además, subrayó el trabajo articulado con bomberos y otros actores de la comunidad, haciendo hincapié en la importancia de fortalecer la comunicación sobre situaciones de contingencia y en cómo actuar ante escenarios de crisis o conflicto que puedan involucrar a niñas, niños y adolescentes.

De esta manera, el trabajo conjunto entre el Consejo Provincial de Educación y el Ministerio de Seguridad reafirma el compromiso con el cuidado, la prevención y la protección integral de las comunidades educativas en toda la provincia.