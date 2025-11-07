Se realizó una mesa de trabajo de la Comisión de Concursos de Titularización

El Consejo Provincial de Educación llevó a cabo este jueves 6 de noviembre dos reuniones por separado de la Comisión de Concursos de titularización, con la participación de la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), en el marco de lo establecido en la última paritaria docente.

La primera reunión, con los representantes del gremio ADOSAC, fue encabezada por el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ezequiel Verbes, y contó además con la participación de la vicepresidenta del CPE, Esther Pucheta; la vocal por el Ejecutivo, Rosa Villaseca; la secretaria de Gestión Educativa, Adela Vera, y la Secretaria General, Verónica Muñoz.

La segunda reunión, con los representantes de AMET, fue presidida por la vocal por el Ejecutivo, Rosa Villaseca, acompañada por Emilia Alvarado, directora General de Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo, junto a Verónica Muñoz y el director General de Educación Secundaria Técnica, Alejandro Vásquez.

Durante estas instancias se abordaron temas centrales relacionados con la organización y funcionamiento de los concursos de docentes. El Consejo Provincial de Educación mantiene una agenda intensa de encuentros en el marco de este proceso.

También se trataron aspectos vinculados a fecha de paritarias. Además, se discutieron cuestiones generales sobre marcos regulatorios con el objetivo de reforzar el diálogo y la cooperación entre los gremios y el Consejo.

En este marco, el gremio también planteó la posibilidad de modificar las Comisiones de Concurso por subcomisiones Laborales, una propuesta que, de concretarse, implicaría una demora en la realización de los concursos de titularización, afectando el cronograma previsto.

Por su parte, en la reunión con AMET se analizaron aspectos específicos de la Escuela de Biología Marina Laboratorista (EBIMAL) de Caleta Olivia, poniendo en valor la propuesta educativa a partir del análisis de la planta orgánica funcional.

El Consejo Provincial de Educación reafirmó su apertura al diálogo y a la escucha de los gremios, pero subrayó que estas instancias deben desarrollarse dentro de un contexto que priorice la presencia de los alumnos en las aulas, entendiendo que este es el camino para avanzar en futuras negociaciones paritarias y fortalecer la educación en la provincia.