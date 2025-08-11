Se realizó una jornada de capacitación para cuidadores en Río Gallegos

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a través de la Subsecretaría de Políticas de Cuidado, dependiente de la Secretaría de Estado de Políticas para la Igualdad e Integración, llevó a cabo este sábado una jornada de capacitación destinada a cuidadores y cuidadoras, con el objetivo de fortalecer las herramientas de prevención y seguridad en su labor diaria.

La actividad tuvo lugar en las instalaciones del Auditorio de Vialidad Provincial y estuvo a cargo del personal del Centro de Entrenamiento de Bomberos, quienes brindaron contenidos teórico-prácticos sobre evacuación de personas, prevención sobre monóxido de carbono y manejo de matafuegos.

La subsecretaria Karina Ramos destacó la importancia de este tipo de instancias formativas: “La capacitación en cuestiones de seguridad es una herramienta fundamental a la hora de ejercer los cuidados. Nos permite prevenir situaciones de riesgo y actuar de manera correcta frente a una emergencia”.

Asimismo, Ramos agradeció la predisposición y el compromiso de la División Bomberos, que se sumó de manera profesional a esta propuesta, aportando conocimientos clave para el fortalecimiento del trabajo de quienes desempeñan tareas de cuidado en la comunidad.