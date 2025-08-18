Se realizó una capacitación en Primeros Auxilios y Sistema de Comando de Incidentes

En el Centro Integrador Comunitario Belén, se llevó a cabo durante los días viernes y sábado una capacitación en Primeros Auxilios y Sistema de Comando de Incidentes, destinada a agentes de los CIC Eva Perón y Belén; la cual fue dictada por la Subsecretaría de Protección Civil.

La actividad fue organizada de manera conjunta entre los mencionados Centros Comunitarios, en continuidad con la formación brindada a los equipos directivos del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración durante el mes de abril. En virtud de esto, el objetivo fue acercar herramientas prácticas a los equipos que diariamente trabajan de manera directa con los titulares de derecho que asisten a los dispositivos comunitarios.

En este marco, la directora del CIC Belén, Andrea Vera, destacó: “Esta jornada fue organizada por el CIC Eva Perón en conjunto con nuestro CIC, y surge de una iniciativa de nuestra ministra Luisa Cárdenas, por la cual nos capacitaron a los directores; y a partir de eso es que decidimos capacitar a nuestros agentes, y también se ha sumado personal de cooperativas”.

Finalmente, la directora resaltó la importancia de fortalecer instancias de formación y prevención, por lo cual, junto al director del CIC Eva Perón, Pedro Díaz articularon esta jornada con el fin de garantizar una mejor atención y respuesta frente a diversas situaciones en la comunidad.