Se realizó un operativo de entrega de guardapolvos kits escolares para acompañar a las familias

La iniciativa, impulsada por el gobernador Claudio Vidal, se llevó adelante de manera simultánea en distintos barrios de Río Gallegos a través de los Centros Integradores Comunitarios.

Los equipos del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración concretaron este miércoles la entrega de guardapolvos y kits escolares en las distintas jurisdicciones de la ciudad, mediante una logística coordinada por los Centros Integradores Comunitarios (CIC).

Esta acción del Gobierno de Santa Cruz tiene como objetivo acompañar a las familias con niños en etapa escolar, garantizando el acceso a elementos fundamentales ante el próximo inicio del ciclo lectivo.

Al respecto, la subsecretaria de Abordaje Territorial, Karina Gómez, explicó que este operativo da continuidad al trabajo permanente de relevamiento y acompañamiento que los CIC realizan en territorio. En ese sentido, detalló que se evalúa de manera constante la situación socioeconómica de las familias de cada barrio y, a partir de esos datos, se planifican visitas y acciones concretas para atender sus necesidades.

“Estamos en simultáneo los distintos CIC realizando este operativo impulsado por el Gobernador Claudio Vidal, y articulado por la ministra Luisa Cárdenas y la secretaria de Estado de Políticas para el Desarrollo Local Cecilia Cortés. Cada CIC trabajó en su respectiva jurisdicción para llevar este kit escolar a las familias que más lo necesitan”, expresó Gómez.

Finalmente, la funcionaria puso en valor el compromiso de los equipos territoriales, destacando que el trabajo cercano y sostenido permite contar con información detallada sobre la realidad de cada titular de derecho, fortaleciendo así la presencia del Estado en los barrios.