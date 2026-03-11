Se realizó trabajo conjunto para fortalecer políticas de acompañamiento a personas con discapacidad

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a través de la Subsecretaría en Políticas para Personas con Discapacidad, llevó adelante un encuentro de trabajo para promover acciones y aunar criterios de intervención con personas con discapacidad.

Durante este encuentro se remarcó la necesidad de avanzar en la articulación interinstitucional y con dispositivos de intervención interdisciplinaria, a fin de promover estrategias de abordaje integral orientadas a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.

Asimismo, se destacó la importancia de consolidar criterios comunes de actuación que permitan favorecer el acceso a recursos, dispositivos de acompañamiento y prestaciones pertinentes en concordancia con los marcos normativos vigentes y en continuidad a las indicaciones del Gobernador Claudio Vidal.

Estuvieron presentes la subsecretaria en Políticas para Personas con Discapacidad, Alejandra Ulloa, junto al equipo técnico de Trabajadoras Sociales integrado por Pamela Painemil, Alicia Ibáñez y Victoria Zanek, y el equipo de Bienestar Psicosocial dependiente del servicio de Salud Mental, conformado por Laura Alem, Romina Salva, Gisela Perera, y Tania Brochero.