Se realizó la última sesión del año del Consejo Provincial de Mujeres y Diversidades

Este viernes tuvo lugar la última sesión del Consejo Provincial de Mujeres y Diversidades, realizada en el Centro de Capacitación Minero y Energético de Río Gallegos. El encuentro reunió a autoridades y referentes de género y diversidades de las distintas localidades de la provincia, consolidando un espacio de diálogo y construcción colectiva.

En la apertura, la secretaria de Estado de Políticas para la Igualdad e Integración, Jazmín Macchiavelli, destacó el compromiso de las participantes y el valor estratégico del Consejo: “Como todos los años, se sesiona tres veces. Sabemos el esfuerzo que realiza cada una para trasladarse a Río Gallegos, pero es importante el resultado de estos encuentros. En cada localidad de Santa Cruz existen realidades muy diferentes y este espacio nos permite pensar en clave federal”.

Además, Macchiavelli se refirió al actual contexto nacional y al tratamiento de las políticas de género: “Las políticas de género están en la lupa, pero no por una buena razón, sino por una discusión a nivel nacional, que extrañamente encuentra muchos consensos. Es importante analizar por qué suceden estos consensos e invitarnos a una reflexión autocrítica”.

Durante la jornada, las consejeras locales presentaron el estado de situación de sus áreas, exponiendo avances, desafíos, necesidades territoriales y líneas de articulación con el área provincial. También se debatió sobre los Protocolos Situados, intercambiando experiencias sobre su implementación y actualización en cada localidad.

Posteriormente, la Técnica Universitaria en Acompañamiento Terapéutico Claudia Toledo brindó la disertación “El AT como herramienta eficaz en situaciones de violencia por razones de género”, aportando una mirada profesional sobre intervenciones y abordajes integrales. Para finalizar, se realizó una puesta en común con conclusiones, compromisos y acuerdos de trabajo para el año 2026.