EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Se realizó la Tercera Mesa de Trabajo Intersectorial para actualizar la Guía Provincial de Actuación

Compartir

El Consejo Provincial de Educación llevó adelante la Tercera Mesa de Trabajo Intersectorial destinada a la actualización de la Guía Provincial de Actuación en el Ámbito Educativo, aprobada por Resolución Nº 1500/22.

La actividad contó con la participación de organismos gubernamentales, representantes de las Defensorías de niños, niñas y adolescentes y del Juzgado Penal Juvenil, actores claves del sistema de protección integral de los derechos de las infancias y adolescencias.

Encabezaron la jornada la secretaria de Gestión Educativa, Adela Vera, y la coordinadora provincial de Convivencia Escolar, Daniela Fernández. Participaron directores provinciales y generales junto a representantes del Ministerio de Seguridad y del Poder Judicial de Santa Cruz.

Al respecto, la coordinadora provincial Fernández manifestó que el objetivo principal de esta mesa fue revisar y acordar la participación de cada organismo, en los protocolos de actuación vigentes, optimizando así las intervenciones que la escuela debe realizar frente a situaciones de vulneración de derechos de los estudiantes.

En este marco, se avanza en la elaboración de un documento conjunto que garantice la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo de la provincia, y que sirva como herramienta práctica para las instituciones educativas.

Se realizó la Tercera Mesa de Trabajo Intersectorial para actualizar la Guía Provincial de Actuación

Destacan el impulso del sistema GDE en los procesos administrativos

Río Gallegos se prepara para una nueva edición del certamen “Gallegos Baila” el 6 y 7 de septiembre

También

Siguenos:

Facebook Twitter Youtube Instagram
Facebook Twitter Youtube Instagram

Todos Los Derechos Reservados © 2024 Voces y Apuntes | Diseñado por ONNO ideas