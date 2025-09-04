Se realizó la Tercera Mesa de Trabajo Intersectorial para actualizar la Guía Provincial de Actuación

El Consejo Provincial de Educación llevó adelante la Tercera Mesa de Trabajo Intersectorial destinada a la actualización de la Guía Provincial de Actuación en el Ámbito Educativo, aprobada por Resolución Nº 1500/22.

La actividad contó con la participación de organismos gubernamentales, representantes de las Defensorías de niños, niñas y adolescentes y del Juzgado Penal Juvenil, actores claves del sistema de protección integral de los derechos de las infancias y adolescencias.

Encabezaron la jornada la secretaria de Gestión Educativa, Adela Vera, y la coordinadora provincial de Convivencia Escolar, Daniela Fernández. Participaron directores provinciales y generales junto a representantes del Ministerio de Seguridad y del Poder Judicial de Santa Cruz.

Al respecto, la coordinadora provincial Fernández manifestó que el objetivo principal de esta mesa fue revisar y acordar la participación de cada organismo, en los protocolos de actuación vigentes, optimizando así las intervenciones que la escuela debe realizar frente a situaciones de vulneración de derechos de los estudiantes.

En este marco, se avanza en la elaboración de un documento conjunto que garantice la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo de la provincia, y que sirva como herramienta práctica para las instituciones educativas.