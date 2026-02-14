Se realizó la Jornada “Recreo XL” en el Gimnasio Municipal Pancho Cerda

La Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud organizó una actividad recreativa, en el Gimnasio Municipal Pancho Cerda el Viernes 13 de Febrero de la cual participaron 260 niños que habitualmente concurren a los merenderos de nuestra ciudad, destinado a las infancias.

En un clima de mucha festividad y con amplia convocatoria en la cual pudieron disfrutar de una tarde llena de actividades contó con la presencia de los merenderos Pancitas Felices, Taller El Alfarero, La Periferia, 11 de Noviembre, Suyai, Estrellita y comunidad en general.

El Secretario de Cultura, Deportes y Juventud David Jones destacó lo siguiente: ”Agradecer a los profesores de los merenderos y las familias que participaron, es un inicio de una etapa que queríamos comenzar y seguramente tendremos más de estas actividades”.

El Secretario agregó: ”Albergamos a muchos niños de distintas edades para que vengan a tener un día de esparcimiento en lo deportivo y cultural, fue organizado por el área y pudimos tener varios juegos lúdicos como ajedrez ,espacio artístico, sector de títeres, merienda y el cierre con un show a cargo de la Payasa Cartulina”.

Para finalizar Jones anticipó: ”Seguimos en conversaciones con los sectores que intervinieron para poder repetirla en otras fechas más adelante”.