Se realizó la jornada por el Día Internacional del Adulto Mayor en Caleta Olivia

El equipo de psicogerontología del Hospital Zonal de Caleta Olivia fue protagonista de una jornada que desbordó energía, alegría y compromiso. En el marco del Día Internacional del Adulto Mayor, el Club Deportivo Municipal se transformó en un punto de encuentro para delegaciones deportivas de adultos mayores provenientes del norte de Santa Cruz y del sur de Chubut, junto a los talleres locales de psicogerontología y autoridades provinciales y sociales. Del evento, participa Secretaría de Estado de Políticas Sanitarias, Daniela Carod

La propuesta, que combinó actividades culturales, deportivas y recreativas, tuvo como objetivo visibilizar y promover el bienestar integral de las personas mayores. Entre risas, abrazos, bailes y partidos amistosos, se respiró un ambiente de inclusión, respeto y celebración de la experiencia.

Cada delegación aportó su impronta, demostrando que la edad no es un límite, sino una oportunidad para seguir construyendo vínculos y compartiendo saberes. Fue una jornada que reafirmó el valor de envejecer con dignidad, rodeados de comunidad y afecto.

Al respecto, Carod destacó que, “fue emocionante ver cómo se conectaban entre sí, cómo disfrutaban cada momento. Estas actividades son esenciales para fortalecer la autoestima y el sentido de pertenencia de nuestros adultos mayores”.

Este encuentro se realizó con el objetivo visibilizar y promocionar el bienestar del adulto mayor y contó con el acompañamiento autoridades provinciales, locales y referentes sociales.