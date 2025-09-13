Se realizó la Jornada de control para adolescentes con gran paticipación de los vecinos

El Ministerio de Salud y Ambiente a través del Centro de Atención Primaria N° 9 de Río Gallegos, concretó una jornada de atención, destinada al control integral de la población juvenil a partir de los 13 años de edad, en el marco de la campaña de Salud Sexual “Más información, mejores decisiones”.

Durante esta instancia, los equipos de salud realizaron distintas atenciones como controles médicos, odontología, vacunación, controles cardiovasculares, peso talla e IMC, charla de nutrición, hábitos saludables y actividad física, testeos de enfermedades de transmisión sexual, como así también, consejería en salud sexual, e información sobre anticonceptivos.

Al respecto, la Jefa del CAPS N°9,Valeria Pereyra Saravia, destacó tanto la convocatoria como el esfuerzo y dedicación de los equipos que llevaron adelante esta jornada, “Realizamos una jornada pensada en la atención integral de los adolescentes; buscamos captar a este grupo etario para ofrecerles no solo el control anual, sino también, todo lo que es consejería en métodos anticonceptivos y prevención de enfermedades de transmisión sexual ”.

Por otra parte, Pereyra Saravia se refirió a la convocatoria y a la modalidad de atención, “tuvimos una gran participación de jóvenes que pudieron sacar turno mediante la convocatoria en redes, donde mediante la atención por circuitos, pudieron pasar por los distintos servicios recibiendo atención de los profesionales en Enfermería, Nutrición, Odontología, Médicos y personal del centro que realiza testeos y consejería”.

La referente destacó la importancia de estas jornadas junto al acompañamiento del Ministerio de Salud y Ambiente, y por último, se brindaron presentes a quienes asistieron, donde se les entregó material con información actualizada en cuanto a derechos sexuales y acceso a los métodos anticonceptivos.