Se realizó la Expo Carreras 2025 en Los Antiguos

El Consejo Provincial de Educación dio inicio a una nueva edición de la Expo Carreras 2025, una jornada clave que busca acompañar a los estudiantes de nivel secundario en la definición de su proyecto de vida y continuidad educativa.



El evento se desarrolló este jueves 23 de octubre en el Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 15 de Los Antiguos, con una amplia participación de instituciones educativas, universidades y organismos provinciales.



En la apertura, la directora Provincial de Educación Secundaria, Prof. Norma Gatica, transmitió un mensaje de augurio y un saludo del gobernador Claudio Vidal y de la presidenta del CPE, Prof. Iris Rasgido, destacando la importancia de generar espacios que fortalezcan la educación y el futuro de los jóvenes.



La Expo Carreras 2025 se realizó en distintas localidades de Santa Cruz, comenzando en Piedra Buena y finalizando el 29 de octubre en La Cuenca y en Pico Truncado. La idea es mostrar toda la oferta educativa, tanto presencial como virtual, y las opciones formativas que ofrecen los ministerios y fuerzas provinciales”, señaló.



Por su parte, la Secretaria Técnica Pedagógica de la Dirección Provincial de Educación Superior, Bárbara Anfuso, dio la bienvenida a los presentes y destacó el trabajo articulado de las distintas direcciones del CPE que hicieron posible la organización de esta iniciativa.



“Este evento es fruto del esfuerzo conjunto de varias direcciones y modalidades que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Esperamos que los estudiantes puedan enriquecerse con todas las propuestas que hoy se presentan”, expresó la secretaria.



Con stands de universidades públicas y privadas, institutos de formación, fuerzas de seguridad y organismos provinciales, la Expo Carreras 2025 busca brindar información, orientación y oportunidades para que los estudiantes elijan su futuro con libertad y acompañamiento.