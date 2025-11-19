Se realizó la apertura de sobres para la renovación de acueducto en Piedra Buena y San Julián

El Gobierno de Santa Cruz, a través Servicios Públicos S. E. (SPSE), llevó a cabo el jueves 13 de noviembre, el acto de apertura de los Sobres N°2 de la Licitación Pública N°14/SP/2025, para la “Renovacion de Acueducto Luis Piedra Buena – Puerto San Julián”.

Encabezó el acto el presidente de Servicios Públicos, Matías Cortijo, acompañado por el director de SPSE, Juan Oliver; por la Gerencia Provincial Compras y Suministros, estuvo presente Anahí Soto; por la Gerencia General de Explotación, Eduardo Ñañez y Susana Paredes; y por el Departamento de Compras, Viviana Fernández y Cecilia Navarro. Actuó como secretaria de Actas, Valentina Pérez.



Se presentaron los represenantes de 4 empresas interesadas en participar de la licitación, y a continuación comenzó el acto para la apertura correspondiente, de las propuestas adminisibles de acuerdo al informe de la Comisón Evaluadora (de fojas 3170 a la 3172).

La ofertas que se recibieron en tiempo y forma se registraron en acta, dando por finalizada la ceremonia.



Cabe recordar que, el acueducto de vinculación Río Santa Cruz – Bahía de San Julián, que abastece a la ciuda portuaria, ha requerido la realización de trabajos de reparación en tramos específicos. Mientras que el acueducto en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena ha sufrido este 2025 una rotura que ocasionó la interrupción del suministro de agua en su totalidad.

Por lo que esta licitación viene a responder a una necesidad y a la intención del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz de garantizar el bienestar de los ciudadanos.