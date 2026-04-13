Se realizó jornada de forestación en la escuela 63 de Río Gallegos

En el marco del cierre del programa Viva Barrio, el Gobierno de Santa Cruz llevó adelante una jornada de forestación en la Escuela Primaria Provincial N° 63 de Río Gallegos.

La actividad, organizada por el Consejo Agrario Provincial (CAP), se desarrolló en línea con la política impulsada por el gobernador Claudio Vidal de fortalecer la presencia del Estado en el territorio y el trabajo conjunto con cada comunidad.



Trabajo con la comunidad educativa



La jornada estuvo dirigida a alumnos de 7° grado, quienes participaron en la plantación de especies patagónicas dentro del predio escolar.



Durante la actividad estuvieron presentes los directivos de la institución, junto al equipo de Bosques y Parques del CAP, que acompañó a los estudiantes en todo el proceso.



El presidente del CAP, Hugo Garay, señaló que “como acordamos en el Viva Barrio, el cierre lo hacemos con esta etapa de forestación. Es nuestro compromiso estar presentes, acompañar y seguir construyendo, junto a la comunidad, una Santa Cruz más verde”.



Desde el Consejo Agrario Provincial se continúa impulsando este tipo de acciones en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de fortalecer los espacios verdes y acompañar a cada comunidad.