Se realizó el Primer encuentro de estudiantes santacruceños en Buenos Aires

El organismo provincial organizó su primer encuentro de estudiantes santacruceños que residen y cursan estudios en CABA. La jornada reunió a jóvenes de distintas localidades de la provincia, que fueron recibidos por la directora de la Casa de Santa Cruz, Lic. Agustina Aguiar y la jefa del Departamento de Turismo y Cultura, Valentina García Stur, generando un espacio de encuentro, intercambio y reflexión sobre la vida estudiantil lejos de la provincia.

Durante la reunión, los estudiantes compartieron una merienda y participaron de un espacio de presentación donde pudieron comentar sus trayectorias académicas y experiencias personales en la ciudad. “Como alguien que también vivió la experiencia de estudiar lejos de casa, sé lo que significa adaptarse, extrañar y esforzarse cada día. Por eso queremos que la Casa de Santa Cruz sea un espacio de acompañamiento para cada estudiante santacruceño en Buenos Aires.”, expresó Aguiar.

En el marco del encuentro, se presentó el Programa de Atención al Estudiante, una iniciativa que la Casa de Santa Cruz está impulsando para acompañar y orientar a los jóvenes santacruceños durante toda su experiencia académica en Buenos Aires. El programa busca brindar apoyo desde la llegada a la ciudad, durante el desarrollo de sus estudios y también pensando en el futuro retorno profesional a la provincia.

La jornada incluyó además una recorrida por la Casa y una dinámica participativa en la que los estudiantes dejaron ideas y sugerencias para fortalecer el programa. Entre las propuestas surgieron temas como orientación para quienes llegan a vivir a Buenos Aires, generación de beneficios y convenios, acceso a oportunidades académicas y profesionales, y la importancia de sostener espacios de encuentro entre estudiantes santacruceños.

Este primer encuentro marca un paso importante para consolidar la Casa de Santa Cruz como un espacio de contención, apoyo y vínculo para los jóvenes de la provincia que estudian fuera de su lugar de origen, promoviendo la construcción de redes y la participación activa de sus estudiantes en la comunidad.