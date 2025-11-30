Se realizó el cierre de las Jornadas Intersectoriales de trabajo territorial

El pasado jueves, en las instalaciones del Hospital Modular de Caleta Olivia —a cargo de la Dra. Daniela Carod— se llevó a cabo el cierre de las Jornadas Intersectoriales desarrolladas en la localidad de zona norte. Participaron equipos del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración; Ministerio de Salud y Ambiente; Ministerio de Gobierno, a través del Registro Civil; IDUV y la Caja de Previsión Social.

Durante el encuentro, los equipos realizaron un balance del trabajo territorial llevado adelante en los distintos operativos desarrollados en Caleta Olivia, evaluando los alcances, la articulación interinstitucional y el acompañamiento brindado a las familias de la comunidad. Asimismo, se avanzó en una proyección de acciones para el año 2026, con el objetivo de profundizar la presencia del Estado provincial y planificar nuevas estrategias que permitan llegar a más familias con respuestas concretas.

Estas jornadas se enmarcan en las políticas públicas territoriales impulsadas por el Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, conducido por la ministra Luisa Cárdenas, junto al gobernador Claudio Vidal, quienes sostienen el compromiso de fortalecer la presencia del Estado en toda la provincia y avanzar en soluciones integrales para cada comunidad.