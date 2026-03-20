Se realizó el Acto de Adjudicación de la Obra del SUM en el Colegio Secundario N° 28 de El Chaltén

Este jueves 19 de marzo, el Consejo Provincial de Educación llevó adelante el acto de adjudicación de la obra para la finalización del Salón de Usos Múltiples (SUM) y la puesta en valor del Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 28 de El Chaltén. Dicha intervención beneficiará a una matrícula de 172 estudiantes, fortaleciendo tanto el desarrollo de actividades escolares como el uso comunitario del espacio.

El acto fue encabezado por el presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Marcelo De La Torre, junto a la titular de la cartera educativa, Iris Rasgido; al intendente de El Chaltén, Néstor Ticó; y al secretario Jorge Caminiti. Acompañaron la vicepresidenta del CPE, Esther Pucheta; la directora provincial de Educación Secundaria, Norma Gatica; equipos directivos y familias.

La empresa EDECO será la encargada de llevar adelante esta obra que, además, incluye el recambio de la cobertura exterior, un nuevo anclaje de techos y la construcción de la conexión entre el SUM y el edificio existente.

En ese marco, Rasgido destacó el esfuerzo del Gobierno Provincial al gestionar obras en un contexto económico complejo y compartió la expresión del gobernador Claudio Vidal: “toda obra que se inicia se termina”.

Asimismo, señaló que se trata de un día muy importante para la comunidad de El Chaltén, ya que la concreción de esta obra no sólo permitirá mejorar las condiciones edilicias del establecimiento, sino también generar un nuevo espacio destinado a actividades educativas, recreativas y de encuentro para toda la localidad.

Por su parte, la rectora de la institución, Julia Villalba, expresó su satisfacción por el inicio de una obra tan esperada, remarcando el impacto positivo que tendrá en la comunidad educativa al posibilitar el desarrollo de actividades deportivas, talleres y actos escolares en un espacio propio.

Asimismo, madres y padres integrantes de la cooperadora escolar valoraron el avance del proyecto, señalando que permitirá garantizar la continuidad de las clases de educación física y ofrecer un ámbito de recreación para las y los estudiantes, además de posibilitar la realización de eventos institucionales dentro del establecimiento.

También destacaron el acompañamiento de las autoridades provinciales y municipales para hacer realidad esta obra y agradecieron al gobernador de Santa Cruz y a la presidenta del Consejo Provincial de Educación por el compromiso y apoyo brindado.