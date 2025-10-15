Se realizó capacitación virtual a equipos locales de niñez de Cmte. Luis Piedra Buena

Este lunes, la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración llevó adelante una capacitación virtual dirigida a los equipos de la autoridad local de niñez de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, centrada en el abordaje de protocolos para la intervención de las fuerzas de seguridad.

La jornada, solicitada por la oficina local, forma parte de las acciones de formación continua que la Secretaría impulsa junto a los equipos de niñez y adolescencia de distintas localidades del interior provincial. Su objetivo es fortalecer las estrategias de intervención ante situaciones que impliquen riesgo socio-penal para adolescentes, promoviendo respuestas articuladas y respetuosas de los derechos de la niñez.

En este marco, el director del Dispositivo Provincial para Adolescentes Infractores a la Ley Penal, Daniel Robles, junto a su equipo técnico, abordó herramientas y normativa vigente vinculadas a las prácticas y acciones de las fuerzas de seguridad, enfatizando la necesidad de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los y las adolescentes en el ámbito penal juvenil.