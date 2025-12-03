Se realizó 3° Taller de Fortalecimiento Familiar “Crianza Respetuosa” en Piedra Buena

La Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia llevó adelante una nueva instancia de formación destinada a familias y referentes afectivos del Centro de Desarrollo Infantil “Poicu Nuque” de Comandante Luis Piedra Buena. En esta oportunidad, se desarrolló el 3° Taller de Fortalecimiento Familiar “Crianza Respetuosa”, coordinado por la Romina Mayorga, quien propuso un espacio de intercambio, reflexión y acompañamiento para cuidadoras y referentes del dispositivo.

En el marco de esta actividad, la directora del CDI, Sara Ruiz, informó que este encuentro marca el cierre de la agenda 2025 en materia de fortalecimiento familiar. En ese sentido, destacó la importancia de estos espacios como instancias de escucha activa, articulación con áreas locales y construcción de redes de acompañamiento, señalando que “se deja la puerta abierta para continuar en 2026, trabajando para mantener estos encuentros que promueven y garantizan derechos en la primera infancia”.



Asimismo, Ruiz subrayó el compromiso del equipo del CDI Poicu Nuque para el próximo año, enfocado en fortalecer el desarrollo integral de las niñas y los niños, promover sus derechos y seguir incorporando herramientas que mejoren las prácticas de cuidado y la capacitación del personal.



Estas acciones forman parte del trabajo que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, bajo la conducción de la ministra Luisa Cárdenas, reafirmando el compromiso institucional de acompañar a las familias, promover entornos protectores y fortalecer las políticas públicas destinadas a la primera infancia en toda la provincia.