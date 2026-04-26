Se realizaron capacitaciones sobre seguridad y prevención eléctrica en Caleta Olivia

El Consejo Provincial de Educación, en un trabajo articulado con la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa de la Municipalidad de Caleta Olivia, llevó adelante la charla taller “Prevención en Riesgo de Sobrecarga Eléctrica” en las instalaciones de la Escuela Industrial N°10 “Ing. Jorge Newbery”.

Esta jornada contó con la participación de la Fundación Lemuel, Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Energía Santa Cruz, la Superintendencia de Bomberos y el Colegio Profesional de Técnicos de Santa Cruz – Zona Norte. El trabajo conjunto entre los distintos entes permitió fortalecer los conocimientos técnicos de la comunidad educativa sobre seguridad eléctrica.

Al respecto, el director de la institución, Diego Bordón, explicó que los contenidos estuvieron dirigidos especialmente a alumnos de 5° y 6° año de la Tecnicatura en Electricidad. Durante la charla se profundizó en conocimientos técnicos sobre cómo actuar ante situaciones de electrocución, las medidas a tomar frente a incendios provocados por cortocircuitos y las precauciones necesarias ante sobrecargas eléctricas.

Además, señaló que el objetivo es brindar herramientas prácticas para que los futuros técnicos puedan identificar riesgos y garantizar que las trayectorias educativas se desarrollen en entornos confiables y eficientes. A través de este abordaje integral, la intención es ratificar el correcto funcionamiento de las instalaciones y resguardar la seguridad de los estudiantes y el personal.

Al proporcionar estas herramientas, se apunta a potenciar los recursos de los establecimientos y lograr que las trayectorias formativas se desarrollen bajo estrictas normativas de prevención en toda la provincia.