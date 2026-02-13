Se realizará una jornada por el “Día Mundial del Preservativo”

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Salud y Ambiente, llevará adelante este viernes 13 en la Plaza San Martín de Río Gallegos, una jornada abierta para toda la comunidad por el Día Mundial del Preservativo. Asimismo, habrá actividades en Río Turbio, Pico Truncado y El Calafate.

En el marco del Día Mundial del Preservativo, el Ministerio de Salud y Ambiente invita a la comunidad a participar de una jornada de promoción y prevención por el Día Mundial del Preservativo que se desarrollará este viernes 13 de febrero, de 15:00 a 19:00, en la Plaza San Martín de Río Gallegos.

Durante la actividad, el equipo de Salud brindará consejería en salud sexual, realizará entrega gratuita de preservativos, y ofrecerá test rápidos de VIH y Sífilis. Además, se llevará adelante la vacunación correspondiente al calendario nacional.

Además, la Subsecretaría de Juventud, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, acompañará la propuesta con artistas en vivo, rincón matero y diversas actividades lúdicas y recreativas.

En este sentido, la referente del Programa de Salud Sexual, Gabriela Luca, explicó: “El día 13 se conmemora el Día Mundial del Preservativo, por lo cual esta actividad está pensada justamente previo al 14 de febrero, que es el Día de los Enamorados, debido a los encuentros que pueden llegar a suceder esa fecha. Entonces, se piensa hacer las actividades relacionadas a la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no pensados, no planificados”.

“Este es el único dispositivo que sirve para ambas situaciones, tanto para la prevención de la transmisión de las enfermedades como, de los embarazos no deseados. Es por ello que, tratamos de fomentar desde el Ministerio de Salud y Ambiente, en los hospitales, el uso correcto de este dispositivo mediante test rápidos, consejería y al sacar dudas que las personas puedan llegar a tener”, manifestó.

Desde la Cartera Sanitaria se informa que, además de la jornada en la capital santacruceña, se desarrollarán actividades similares en las localidades de Río Turbio, Pico Truncado y El Calafate. La propuesta es libre y gratuita.