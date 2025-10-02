Se reactivó el Comité de Vigilancia de las Zonas Francas de Santa Cruz

El Gobierno de Santa Cruz reactivó el Comité de Vigilancia de las Zonas Francas, órgano institucional encargado de supervisar y garantizar el correcto funcionamiento de las áreas francas de Río Gallegos y Caleta Olivia.



La reunión fue encabezada por la ministra de la Producción, Comercio e Industria, y presidenta del Comité, Nadia Ricci, junto al subsecretario de Coordinación y Monitoreo de Zonas Francas, Gustavo Gómez. En la apertura del encuentro, se trató la propuesta de modificaciones al reglamento interno de funcionamiento del Comité de Vigilancia y de las Zonas Francas, que serán analizadas en profundidad en la próxima reunión prevista para el 30 de octubre.



En este marco, la ministra Ricci sostuvo que “con esta nueva reunión consolidamos un espacio importante de participación y control, que permite al Estado y al sector privado trabajar de manera articulada para fortalecer las zonas francas como motor del desarrollo productivo y comercial de la provincia”.



Por su parte, Gómez destacó que “el Comité de Vigilancia es la herramienta natural para debatir y acordar modificaciones que den previsibilidad y transparencia. El objetivo es que las zonas francas funcionen con reglas claras, en beneficio de los usuarios y de la economía santacruceña”.



De dicha mesa de trabajo participaron, Paulo Lunzevich, secretario de Estado de Comercio e Industria; Alan Fernández, subsecretario de Industria; José Maldonado, subsecretario de Transporte; Ernesto Coloe, secretario de Estado de Hacienda y Finanzas; Carlos Pizarro y Leticia Simurro, por la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP); Gisela Rodríguez y Emilce Carrizo, por la Municipalidad de Caleta Olivia; Pablo Arguello, por la Administración Nacional de Aduanas Río Gallegos; Cristina Aranda y Leandro Fadul, por la Cámara de Comercio de Río Gallegos; Miriam Giorgia, presidenta de la Cámara de Comercio de Caleta Olivia y Guillermo Polke, presidente de la Federación Económica de Santa Cruz.



De esta manera, el Gobierno de Santa Cruz reafirma su compromiso con la modernización y fortalecimiento de instrumentos estratégicos que impulsan la producción, el comercio y la generación de empleo en la provincia.