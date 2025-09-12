Se puso en marcha ConstruTec Urbana y Rural 2025 en Caleta Olivia

Con la mirada puesta en el futuro y el desarrollo productivo de la localidad y la región, dio inicio este viernes la ConstruTec Urbana y Rural 2025, una propuesta que se desarrollará hasta el domingo en el Centro Cultural y en las instalaciones de la Unidad Académica Caleta Olivia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), con una agenda que integra charlas, talleres, stands y espacios de vinculación entre distintos sectores productivos y académicos.

El evento es organizado por la Agencia de Desarrollo, la Municipalidad de Caleta Olivia y la UNPA, con el objetivo de promover la innovación, la construcción sustentable y el desarrollo de soluciones tanto para el ámbito urbano como para el rural.

El acto inaugural se realizó en el cine del Centro Cultural, con las palabras del decano de la UNPA, Mg. Claudio Fernández, quien destacó la importancia de generar un espacio de encuentro donde confluyen la universidad, el Estado y el sector privado para pensar el futuro de la región.

También estuvieron presentes la secretaria de Estrategia y Gestión Operativa, Andrea Bayón, quien tuvo a cargo la organización de la actividad, el Jefe de Gabinete de la Municipalidad Mariano Mazzaglia, el secretario de Planificación Lucas Haidamaschuk, entre otros funcionarios, empresarios, alumnos de escuelas técnicas, emprendedores y comunidad en general.

La secretaria de Estrategia y Gestión Operativa Andrea Bayón expresó su satisfacción ante esta primera edición que posiciona al evento en el calendario de la localidad, agradeció a quienes se sumaron y al equipo de trabajo por la entrega para que sea posible. “Hay una gran apuesta del empresariado local y serán tres días con capacitaciones, charlas, exposiciones y actividades completamente gratuitos”.

Por su parte el secretario de Planificación Lucas Haidamaschuk destacó el evento de la Hackathón, en el que los protagonistas son los alumnos de escuelas técnicas, futuros ingenieros, arquitectos, maestros mayor de obra. “Yo soy egresado de la EICO y es importante que los chicos vean que hay futuro en la ciudad, que se puede ejercer la profesión y colaborar con el crecimiento ordenado de la ciudad”.

Durante tres días, ConstruTec Urbana y Rural 2025 ofrecerá actividades abiertas al público, con la participación de especialistas, empresas y estudiantes que abordarán temáticas vinculadas a la construcción, las nuevas tecnologías, el ambiente y la producción regional.

Hackathon

Los jóvenes estudiantes del último año de los colegios secundarios de la localidad y un grupo proveniente de El Calafate se enfrentarán a desafíos que tiene como objetivo pensar soluciones de infraestructura, sustentabilidad, desarrollo y producción. Se conformaron equipos de diferentes instituciones que deberán trabajar en equipo para encontrar la mejor salida al desafío con un incentivo importante que supera el millón de pesos.