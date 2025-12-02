Se presentó la segunda edición de Emprende Arte en su versión “Paseo Navideño”

En conferencia de prensa fue presentada una de las actividades que reúne a emprendedores, artesanos, manualeros, productores, reposteros, panaderos y artistas populares de la localidad. La misma se desarrollará del 18 al 22 de diciembre en los gimnasios Enrique Mosconi, Daniela González y Alejandro Hilgemberg de 17 a 23 horas.

De la rueda de prensa participó el secretario de Cultura, Deportes y Juventud, David Jones; la coordinadora del proyecto, Andrea Quiliñán (Dharma Aylen – Sahumerios y Velas Aromáticas), referentes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA y otros emprendedores.

El Paseo Navideño contará con una gran variedad de stands que incluirán chacinados, mermeladas, productos frescos, conservas, sahumerios, bijou, artesanías, entre otras propuestas. Además, habrá un millón de pesos en vouchers de compra que serán sorteados entre el público.

Cabe mencionar que la entrada será la donación de un alimento no perecedero que luego será destinado a los comedores de la ciudad por la Secretaría de Desarrollo Social.

En este contexto, Jones destacó el trabajo logístico de todos los involucrados y resaltó la importancia, no solo, de brindar un espacio al emprendedurismo, sino también de colaborar con los comedores de Caleta Olivia. “Venimos trabajando durante todo el año con este tipo de actividades, así que esperamos a la comunidad a que se acerque y disfrute de estas próximas jornadas. También contaremos con juegos recreativos para los más pequeños y diversos sorteos”, adelantó el Secretario.

De igual forma, Andrea Quiliñán, mencionó que el objetivo es que el paseo perdure, “Deseamos transformar esta actividad en uno de los eventos más fuertes durante el año con la idea de impulsar el crecimiento de todo nuestro sector”, cerró. Además este evento coincide con el segundo aniversario de Emprende-Arte.