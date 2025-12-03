Se presentó la Capacitación de Lengua Extranjera Inglés 2026

La Subsecretaría de Formación, Capacitación y Programas de Seguridad, dependiente del Ministerio de Seguridad, junto a la Policía Provincial, presentó el Curso de Lengua Extranjera Inglés, el cual estará destinado a agentes dependientes de la cartera ministerial, integrantes de las Fuerzas Armadas y distintas localidades del interior de la provincia, quienes también podrán sumarse a través de la plataforma Zoom.

Esta propuesta, incrementa significativamente su capacidad de comunicación y resulta fundamental en el contacto con turistas, residentes extranjeros, organizaciones internacionales y fuerzas de otros países. De esta forma, dominando el inglés, podrá brindar una atención más eficiente, reducir malentendidos y actuar con mayor precisión ante las diversas situaciones que se presenten.

El curso, del cual ya han participado diversas divisiones de la Policía Provincial como así también Protección Civil, el Servicio Penitenciario Provincial y la Agencia Provincial de Seguridad Vial, en esta ocasión se divide en dos módulos y será trabajado en clases teóricas y prácticas, para luego evaluar los conocimientos aprendidos durante 96 horas reloj.

En esta ocasión, en lo que respecta a la Policía Provincial, participará personal de Protocolo, Museo Histórico, Banda de música “14 de Noviembre”, Custodia Gubernamental y Relaciones Institucionales; del Museo Marítimo y Naval de la Patagonia Austral, de la Armada Argentina; Subsecretaría de Formación, Capacitación y Programas de Seguridad; Subsecretaría de Seguridad Ciudadana; el Servicio Penitenciario Provincial; Secretaría de Modernización dependiente de la Jefatura de Gabinete de Santa Cruz; Dirección General de Despacho y Relaciones Públicas; Museo de Arte Eduardo Minnicelli – Puerto Santa Cruz; Turismo Puerto Deseado; y Turismo de Puerto San Julián.

En tanto, quienes deseen inscribirse, podrán hacerlo a través del siguiente link: https://forms.gle/mCphongoPodoENtk6