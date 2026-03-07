Se llevó adelante una reunión de trabajo con autoridades de Cañadón Seco

En el marco de la agenda territorial que impulsa el Gobierno de Santa Cruz, por indicación del gobernador Claudio Vidal, el presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay, encabezó una reunión institucional en Cañadón Seco junto a autoridades locales, con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado en la región .

Del encuentro participó el presidente comunal de la Comisión de Fomento, Gabriel Galarza, la diputada Patricia Urrutia y representantes del CAP, quienes dialogaron sobre distintas líneas de trabajo para articular acciones en el territorio.

Durante la reunión se abordaron temas vinculados al desarrollo de la localidad y a la coordinación de iniciativas que permitan fortalecer el crecimiento productivo y acompañar a la comunidad.

Desde el Consejo Agrario Provincial se destacó la importancia de sostener estos espacios de encuentro con las autoridades locales para planificar acciones conjuntas y acompañar el desarrollo de cada localidad de Santa Cruz.