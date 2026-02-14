Se llevó adelante una jornada por el Día Mundial del Preservativo

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Salud y Ambiente, desarrolló este viernes una jornada de promoción y prevención por el Día Mundial del Preservativo, en la Plaza San Martín de Río Gallegos. La propuesta tuvo la finalidad de reforzar el cuidado de la salud sexual en la comunidad.

Cabe señalar que, en el lugar se ofreció consejería en salud sexual, entrega gratuita de preservativos, test rápidos de VIH y Sífilis, y vacunación del calendario nacional. Asimismo, la Subsecretaría de Juventud dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, sumó propuestas culturales con música en vivo, espacios recreativos y un “rincón matero” para acompañar la jornada.

Asimismo, la iniciativa se desarrolla para todo público, y está enmarcada en las acciones de sensibilización sobre la importancia del uso del preservativo, para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS), entre otras cuestiones relacionadas a la temática en cuestión. Además, se realizaron actividades en las localidades de Río Turbio, Pico Truncado y El Calafate.

Al respecto, la Subsecretaría de Producción y Contenidos dialogó con la referente del Programa Provincial de Salud Sexual, Gabriela Lucca. “Hoy es el Día Mundial del Preservativo y nosotros aprovechamos este día calendario para salir a la comunidad, y brindar información sobre su uso correcto. Es por ello que elegimos la Plaza San Martín, como lugar estratégico, haciendo test rápido de VIH y sífilis, para el que se quiera acercar, y espacios de consejería”.

“En realidad siempre hay casos de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, por eso el uso correcto del preservativo es la mejor barrera, para prevenir la transmisión de estas enfermedades y también el embarazo no deseado o no planificado, por ende, siempre estamos tratando de incentivar el uso del preservativo durante todo el año”, expresó.

Por su parte, Lucca brindó recomendaciones para el público. “Al preservativo lo deben llevar siempre; que lo utilicen y busquen información. Hay mucha información disponible en las páginas del Ministerio de Salud y Ambiente, sumado a que estamos disponibles durante el año. También, hay espacios de consejería; consultorios y están los centros de salud específicos de salud sexual por lo que más allá del uso del preservativo, hay otros dispositivos para prevención de embarazo”.

Por otro lado, Macarena Turquín, parte del equipo de salud sexual y reproductiva señaló: “Estamos en campaña por el Día Mundial del Preservativo por la cual llevamos adelante la distribución de preservativos; entrega de folletería acerca de métodos anticonceptivos; derechos en salud sexual y cómo utilizar el preservativo vaginal”.

Finalmente, Turquín manifestó que “esperamos que se puedan acercar adolescentes y jóvenes a la actividad ya que la Plaza San Martín es un punto de encuentro entre ellos. Las personas nunca deben quedarse con la duda, siempre deben acercarse a un centro de salud y a partir de los 13 años, el adolescente puede ir solo, sin acompañamiento de un adulto, a sacarse todas las dudas sobre salud sexual”.