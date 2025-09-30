Se llevó adelante un nuevo Ateneo Didáctico en Alfabetización

El Consejo Provincial de Educación llevó adelante una nueva jornada de los Ateneos Didácticos en Alfabetización, en el marco del Programa de Escuelas Alfa en Red. Estas escuelas son las que presentan mayores desafíos en relación al aprendizaje de la lectura y la escritura.

En esta oportunidad, el encuentro tuvo lugar en la Escuela Provincial Primaria N°4 y convocó a docentes de la 1° Unidad Pedagógica de las localidades de Puerto San Julián, Gobernador Gregores y Puerto Santa Cruz, para reflexionar, compartir estrategias y explorar nuevas formas de acompañar a los niños en sus primeros pasos como lectores. Entre debates, ejercicios prácticos y propuestas innovadoras, los docentes fortalecieron herramientas que luego aplicarán directamente en sus aulas.

El Profesor Pablo Anselmi estuvo a cargo del encuentro, acompañando a los participantes en cada actividad y dinámica de formación. Además, acompañó la directora General Regional Zona Centro, María Pía Morini, quien supervisó y reforzó el trabajo realizado durante la jornada.

Al respecto, la directora Provincial de Formación Docente Continua y Desarrollo Profesional, Paulina Salemi, subrayó que “la importancia de estos encuentros radica en que permiten a los participantes conectarse, intercambiar ideas y enriquecer su práctica para garantizar que cada alumno desarrolle la alfabetización inicial con éxito”.

Con jornadas ya realizadas en Caleta Olivia y Río Gallegos, Puerto San Julián se suma al recorrido provincial que, apuesta a un aprendizaje más colaborativo y creativo, porque la alfabetización es la base de todas las trayectorias escolares.