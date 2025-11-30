Se llevó adelante jornada territorial de acompañamiento a familias afectadas por el temporal de viento

Continuando con los operativos territoriales de acompañamiento a las familias damnificadas por el temporal de viento registrado durante noviembre, el pasado jueves, equipos de la Subsecretaría de Abordaje Territorial de la zona norte llevaron adelante un nuevo relevamiento en la zona de chacras de Puerto Deseado.

La jornada estuvo coordinada por la directora Provincial de Gestión e Integración Territorial, Marcela Oviedo, y la directora de la sede local, Susana Coronel. Con el acompañamiento de Protección Civil y Bomberos de la localidad, se concretó el abordaje a más de 30 familias, realizando un relevamiento situacional para brindar respuestas inmediatas a las necesidades más urgentes.

Estas acciones se desarrollan en el marco de las políticas públicas territoriales impulsadas por el Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, encabezado por la ministra Luisa Cárdenas, junto al gobernador Claudio Vidal, con el compromiso de fortalecer la presencia del Estado en toda la provincia y acompañar a cada comunidad.