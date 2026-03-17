Se llevó adelante el 1° Encuentro de las Protecciones Civiles Municipales

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Subsecretaría de Protección Civil, Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, dio inicio este lunes al 1° Encuentro de las Protecciones Civiles Municipales.

Durante tres jornadas, se tratarán cuestiones relacionadas a la coordinación y gestión de emergencias, como así también las estrategias de reducción de riesgos de desastres.

En horas de la mañana de este lunes, comenzó en la ciudad de Río Gallegos el 1°Encuentro Provincial de las Protecciones Civiles Municipales. Se trata de una serie de reuniones destinada a fortalecer el trabajo articulado frente a emergencias y situaciones de desastre, en todo el territorio provincial.

Dicha actividad, organizada por la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, tiene lugar del 16 al 18 de marzo y reúne a representantes de las áreas de Protección Civil de distintos municipios de la provincia.

Al respecto, la subsecretaría del área, Sandra Gordillo, le indicó a la Subsecretaría de Producción y Contenidos que “este es el primer encuentro de las protecciones civiles municipales, en nuestro establecimiento, y desde todo el equipo se trabajó para lograr estas fechas. Durante los encuentros, se va a hablar sobre las labores que tiene Protección Civil, tanto en la provincia como en las localidades en particular, para que también cada intendente sepa de su labor e importancia”.

Asimismo, la funcionaria provincial señaló: “La temática en particular que se tratará durante el transcurso de los días es todo lo relacionado al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Santa Cruz y al Comando de Incidentes. Estamos sumamente agradecidos con cada una de las localidades que pudieron venir y participar. Comenzó hoy a las 9:00, y es a jornada completa hasta el día miércoles, con su finalización en la sede de la Subsecretaría de Protección Civil, Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes”.

Finalmente, Gordillo manifestó: “Quiero agradecer a cada uno que pudo venir, por el sacrificio que hacen para venir desde tan lejos de Zona Norte hasta Río Gallegos, porque a algunos se les complica”.