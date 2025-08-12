Se llevó a cabo una capacitación en marketing digital para emprendedores de la economía social en Piedra Buena

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a través de la Secretaría de Estado de Economía Social, llevó adelante este sábado una jornada de capacitación destinada a emprendedores y emprendedoras de la economía social en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena.

La actividad se desarrolló en el SUM de la Municipalidad y contó con la participación del secretario de Estado de Economía Social, Alberto Parsons, y de la técnica en Economía Social, Claudia Mamani, junto al acompañamiento de la intendenta Analía Farías.

Durante el encuentro, se abordaron herramientas y estrategias de marketing digital, con el objetivo de potenciar la visibilidad, alcance y competitividad de los proyectos productivos locales, fortaleciendo así el desarrollo de la economía social en dicha localidad; siguiendo los lineamientos de las políticas de gestión del Gobernador Claudio Vidal y la ministra Luisa Cárdenas.

Al respecto, Parsons destacó que este tipo de instancias formativas forman parte del trabajo articulado entre el Ministerio y los municipios, en el marco de políticas públicas orientadas a la promoción del emprendedurismo y la generación de oportunidades para las familias santacruceñas.