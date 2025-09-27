Se llevó a cabo la entrega de certificados en Maquinaria Pesada en Gobernador Gregores

El Gobierno de Santa Cruz, a través de Distrigas SA, finalizó con éxito la entrega de Certificados a los participantes de la última jornada de Talleres de Maquinaria Pesada en Gobernador Gregores. El acto, que fue encabezado por el subgerente Provincial de Relaciones Institucionales, Maximiliano Gómez, que reafirma el compromiso de la gestión provincial de garantizar más y mejores herramientas laborales para los santacruceños.

La jornada incluyó la realización de los Talleres de Maquinaria Pesada, una iniciativa que se ha vuelto habitual y muy esperada en cada localidad que visita el Gobierno. El objetivo es proporcionar capacitación técnica de alto nivel para facilitar la inserción laboral y el desarrollo productivo.

El impacto de la capacitación fue tal que la comunidad solicitó de manera formal la repetición de los talleres. Durante el acto de entrega, la intendenta Carina Bosso y los vecinos manifestaron la gran necesidad de esta formación en la localidad. Incluso, se organizó la recolección de firmas para ser presentadas oficialmente al Municipio, subrayando el interés masivo en volver a realizar la capacitación.

Al respecto, el subgerente Provincial de Relaciones Institucionales de Distrigas SA, Maximiliano Gómez fue el encargado de llevar a cabo el acto de entrega, que contó con la presencia y palabras de diversas autoridades municipales que destacaron la relevancia de estas gestiones para el futuro laboral de los vecinos de Gobernador Gregores.