Se llevó a cabo el Primer Consejo Provincial de Mujeres y Diversidades en Los Antiguos

En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, los días 9 y 10 de marzo se desarrolló el encuentro organizado por la Secretaría de Estado de Políticas para la Igualdad e Integración, que contó con la participación de las diversas áreas de Género de las localidades de Santa Cruz.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Claudio Vidal y el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a través de la Secretaría de Estado de Políticas para la Igualdad e Integración, tuvo como anfitriona a la localidad de Los Antiguos, para llevar a cabo el Primer Consejo Provincial de Mujeres y Diversidades.

De la apertura participó la intendenta Zulma Neira, quien dio la bienvenida al espacio en el que confluyen las referentes de las áreas de Género de las localidades de la provincia para dialogar, debatir e intercambiar experiencias respecto a la implementación de programas y políticas para la prevención de violencias y promoción de derechos.

El encuentro contó en la primera jornada con la participación de la Dirección Nacional de Migraciones en Zona Norte, a cargo de Duilio Gauna, quien disertó sobre las Migraciones en situaciones de violencia de género. Además, se delinearon los requerimientos de las áreas de Género, con el Programa Acompañar, el cual destina una ayuda económica y acompañamiento integral, a mujeres y LGBTIQ+ en situación de violencia de género.

Asimismo, se llevó a cabo un debate en torno a las falsas denuncias, en tanto, las áreas de género y los actores sociales concertaron un Pacto Social, para su trabajo en conjunto.

La segunda jornada del encuentro contó con la participación del Ministerio de Seguridad, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien realizó una capacitación en torno al Sistema Integral de Denuncias. Por su parte, la Dirección Provincial de Formación brindó una charla sobre Ley Micaela y Perspectiva de Género, la cual será implementada como instancia de formación por parte de las áreas de género en las distintas localidades.

Para cerrar, el subsecretario de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Rubén Fernández, llevó a cabo un espacio de contención y diálogo denominado Grupo Ronda, el cual es implementado con los grupos de varones judicializados que ejercieron violencia por razones de género.

“El Consejo Provincial de Mujeres y Diversidad nos permite encontrarnos y realizar acuerdos, para fortalecer el trabajo territorial y el acompañamiento efectivo de las personas en situación de violencia”, expresó la subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Roxana Rodríguez.

“Creemos firmemente que la igualdad es un horizonte alcanzable si todas las personas aportamos, porque la igualdad no es una utopía, es justicia”, concluyó la funcionaria provincial.