Se llevaron a cabo acciones conjuntas con autoridades hospitalarias en Pico Truncado

En el marco del trabajo junto a los hospitales provinciales, la ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, junto a la secretaria de Estado de Políticas Sanitarias, Daniela Carod, concretaron una agenda de trabajo institucional en el Hospital de Pico Truncado con motivo de la presentación formal del nuevo director del establecimiento, Doctor Marcelo Aguayo, acompañado por su equipo de gestión.



Durante estas instancias, se abordaron proyectos como la mejora y adecuación edilicia, la adquisición, reparación y mantenimiento de equipamiento médico y tecnológico, además se hizo una revisión de los circuitos de provisión de insumos y control de stock.



La presencia activa de las autoridades sanitarias en los establecimientos hospitalarios permite consolidar canales de comunicación efectivos, promover el trabajo articulado y avanzar en soluciones concretas que impacten positivamente en la calidad de atención.