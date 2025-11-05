La Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Río Gallegos, a través del Departamento de Participación Ciudadana y la División Juntas Vecinales, informa a la comunidad que se llevará a cabo la asamblea para la creación de la Junta Vecinal del barrio Dr. René Favaloro, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N°1196.

El Departamento de Participación Ciudadana y la División Juntas Vecinales dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, informa a los vecinos que habitan en el barrio “Dr. René favaloro” comprendido por las calles: Hugo Giménez Agüero, Don José Mallo, Reserva Costera hasta Sebastián Fernández Bull, que se llevará a cabo la asamblea para la creación de la comisión directiva de la junta vecinal. de acuerdo a la ordenanza N° 1196, el día 6 de noviembre a las 20:00 horas en las instalaciones del “Club Unión Petrolero Privados” sito en calle Claudia Argiropulos esquina Sebastián Fernández Bull. la misma contará con la presencia de un veedor municipal destinado por el área.